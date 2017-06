08:10

Need for Speed: Payback: ​E3-Gameplay aus der Highway-Heist-Mission

12.06.2017 um 04:15 Uhr Need for Speed Payback - hier seht ihr Gameplay von der E3 2017, das in der Nachberichterstattung der EA-Pressekonferenz enthüllt wurde. Creative Director Will Ho zeigt in diesem Clip die Highway-Heist-Mission, bei der drei Charaktere ein Kartell um eine Supercar erleichtern müssen. Need for Speed Payback erscheint am 10. November für PC, Xbox One und PS4.

