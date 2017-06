04:09

NfS Payback: Customization, Tuning, Autos - Garagen-Gameplay von der E3 2017 Embed-Code <object id="flowplayer" width="669" height="402" class="playerStyle" data="http://www.videogameszone.de/commoncfm/flowneu/flowplayer/flowplayer.unlimited-3.2.15.swf" type="application/x-shockwave-flash"><param name="movie" value="http://www.videogameszone.de/commoncfm/flowneu/flowplayer/flowplayer.unlimited-3.2.15.swf" /><param name="allowfullscreen" value="true" /><param name="allowscriptaccess" value="always" /><param name="flashvars" value="config=http://www.videogameszone.de/commoncfm/flowneu/config_emb_js.cfm%3Fvid%3D74332%26a%5FicategoryId%3D7%26article%5Fid%3D1230127%26product%5Fid%3D262094%26sAdSetCategory%3Ddefault" /></object> Für die Verwendung in unseren Foren: [ctecvideo]74332[/ctecvideo]

NfS Payback: ​Customization, Tuning, Autos - Garagen-Gameplay von der E3 2017

11.06.2017 um 15:13 Uhr Need for Speed Payback wäre kein Need for Speed ohne umfangreiche Individualisierungsmöglichkeiten der pfeilschnellen Vehikel. In diesem Gameplay-Video von der E3 seht ihr einige der Möglichkeiten, die euch NfS Payback bietet. Need for Speed Payback erscheint am 10. November für PC, Xbox One und PS4.

Mehr zu Need for Speed: Payback findet ihr auf unserer Themenseite.