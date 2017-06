Need for Speed: Payback - Release wohl nicht für Switch - Entwickler äußert sich

Need for Speed: Payback düst am 10. November auf PCs und aktuelle Konsolen - aber höchstwahrscheinlich nicht auf Nintendo Switch. Denn wie Executive Producer Marcus Nilsson im Gespräch auf der E3 2017 mitteilt, arbeitet das für Need for Speed: Payback zuständige Entwicklerstudio Ghost Games derzeit an keiner Umsetzung für die aktuelle Nintendo-Konsole. "Wäre das eine Plattform, auf der Payback laufen könnte? Ich wüsste nicht, warum nicht", kommentiert der Produzent und ergänzt, dass das Team aktuell jedoch an keiner Switch-Umsetzung des Rennspiels werkelt. Dabei betont Nilsson seine Liebe zur Nintendo-Konsole: "Ich verehre sie - zusammen mit Zelda: Breath of the Wild". Ob Need for Speed: Payback womöglich zu einem späteren Zeitpunkt für Nintendo Switch erscheint, ist nicht bekannt.

Unterdessen arbeiten die Entwickler von Ghost Games an den Need for Speed: Payback-Versionen für PC, PS4 und Xbox One. An die zusätzliche Hardware-Power von PS4 Pro und Xbox Scorpio angepasste Fassungen befinden sich ebenfalls in Arbeit. Noch bleibt abzuwarten, inwiefern konkret die Versionen von der Leistung der beiden Konsolen-Upgrades profitieren. Neben einer verbesserten Auflösung dürfte das neue Need for Speed auf PS4 Pro und Xbox Scorpio auch über höhere Details und höher aufgelöste Texturen verfügen. Sobald uns weitere Infos erreichen, erfahrt ihr das wie gewohnt auf unserer Themenseite zu Need for Speed: Payback. Alle Meldungen rund um die E3 2017 findet ihr auf unserer Messe-Übersichtsseite.

Quelle: Gamespot