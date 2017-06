Need for Speed Payback geleakt: Release, Details, Cover - Jetzt mit Trailer

Update: EA hat Need for Speed Payback angekündigt.

Originalmeldung: Da war der US-Shop von Amazon wohl zu voreilig: Die Produktseite zum neuen Need for Speed ist schon online - wenige Stunden vor der Ankündigung des Rennspiels. Wie sich den Infos entnehmen lässt, kommt das nächste Need for Speed mit dem Untertitel Payback (deutsch: Heimzahlen / Rache) in den Handel. Den Titel bestätigt auch das Cover zum Spiel, das über den News-Aggregator Reddit öffentlich gemacht wurde. Neben Rennflitzern zeigt das Frontmotiv der Spieleverpackung auch Offroad-Racer und Helikopter. Letzterer deutet vermutlich die bereits Anfang Mai angekündigten Verfolgungsjagden mit den Cops an.

Need for Speed Payback soll am 10. November erscheinen. Quelle: Reddit Auf der auf Amazon.com geschalteten Produktseite lassen sich weitere Details zu Need for Speed Payback entnehmen. Dem US-Händler zufolge kommt das Rennspiel am 10. November auf den Markt - vermutlich für PC, PS4 und Xbox One. Viele Spielszenen erwarten wir für den Live-Stream zu EA Play auf der E3 2017.

Laut der Produktbeschreibung versetzt Need for Speed Payback euch in den Untergrund von Fortune Valley. Zusammen mit eurer Crew wollt ihr Rache an einer gefährlichen Bande (House genannt) nehmen, die das städtische Casino, die Cops und Kriminelle beherrschen. "In diesem korrupten Spielerparadies gewinnt House immer", heißt es in den Details zu Need for Speed Payback. In NFS 2017 schlüpft ihr wahlweise in die Rolle von Charakteren wie Tyler (der Racer), Mac (der Showman) und Jess (der Wheelman). Jeder Fahrer nimmt an Rennen, Missionen und Wettbewerben teil, um die verbrecherische Bande schließlich zu stürzen.

Weitere Details sind für 15 Uhr zu erwarten, dann will Electronic Arts das neue Need for Speed offiziell ankündigen. Neben weiteren Infos erwarten wir auch einen ersten Trailer. Bis dahin sind die geleakten Infos als Gerücht zu betrachten.

Quelle: Amazon, Reddit