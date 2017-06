Bei Need for Speed Payback wird es einen gleichzeitigen Release für PC, PS4 und Xbox One X geben - im Gegensatz zum 2015-Reboot der NfS-Serie, bei der die PC-Version erst Monate später erschien. Im Interview mit PC Games versprach Entwickler Ghost Games hoch und heilig, dass das neue Need for Speed am 10. November 2017 für alle drei Plattformen parallel erscheinen werde. Zwar habe man das letzte Mal sehr von der Terminverschiebung profitiert, dennoch wolle man dies bei Payback nicht wiederholen.

NfS soll 2017 am PC die gleiche starke Technik aufweisen wie der Vorgänger: inklusive Unterstützung hoher Auflösungen (UHD, 4K), unlimitierter Framerate über 60 Fps und Lenkrad-Support. Ghost Games hat die verwendete Frostbite-Engine nach eigenen Angaben noch besser im Griff als bei Need for Speed 2015. NfS 2017: Payback-Entwickler im E3-Interview: Gleichzeitiger PC- und Konsolen-Release, unlimitierte Framerate (2) Quelle: Electronic Arts

Der Nachfolger wird wieder ein Open-World-Rennspiel, diesmal seid ihr auch außerhalb der Stadtgrenzen unterwegs, etwa in Offroad-Vehikeln wie Jeeps. Die Solo-Kampagne (diesmal auch offline spielbar!) legt aber viel Wert auf Hochglanz-Inszenierung, Hollywood-taugliche Explosionen und lineare Missionen. Ob das die Fans der Arcade-Rennspiel-Serie begeistern wird, bleibt abzuwarten.