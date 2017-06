Mit Need for Speed Payback steht der Nachfolger ins Haus, doch was wird beim Release am 10. November 2017 eigentlich aus dem Vorgänger Need for Speed (2015) und dessen Always-online-Servern? Die laufen einfach weiter! Das jedenfalls versprach ein Mitglied von Entwickler Ghost Games der PC Games-Redaktion auf der E3 in Los Angeles.

Demzufolge habe man aktuell keine Pläne, die NfS-2015-Server abzuschalten. "[Das Spiel] wird weitergehen. Wir wollen nicht, dass die Leute aufhören, es zu spielen", so ein Produzent im Gespräch mit PC Games. Angesprochen auf die Tatsache, dass Publisher Electronic Arts in der Vergangenheit immer wieder die Multiplayer-Server von vermeintlich veralteten Spielen abgeschaltet hat, wiegelte der Ghost-Games-Vertreter ab. Ein möglicher Offline-Patch für das 2015-Reboot von Need for Speed sei demnach auch nicht vom Tisch. "Darüber zerbrechen wir uns jetzt noch nicht den Kopf. Damit beschäftigen wir uns, wenn es soweit ist."

Need for Speed Payback wird übrigens von Haus aus einen Offline-Modus bieten, die Solo-Kampagne lässt sich ohne Always-online-Verbindung spielen. Mehr zum Spiel und dem Releasedatum findet ihr auf der NfS Payback-Themenseite.