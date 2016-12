Need for Speed in VR spielen? Das geht bald - allerdings nicht mit Vive, Oculus oder Playstation VR, sondern mit Google Daydream. Der Mobile-Ableger Need for Speed: No Limits wird nämlich um Unterstützung für Googles Smartphone-VR-Brille erweitert. Am 15. Dezember erscheint das Update, mit dem das Rennspiel fit für VR gemacht wird. Einen ersten Vorgeschmack gibt's heute mit einem 360-Grad-Trailer:



Daydream ist für Verwendung mit den Pixel-Smartphones von Google und den Moto Z-Geräten von Motorola geeignet. Need for Speed: No Limits ist ein Arcade-Racer, der seit September 2015 für iOS- und Android-Geräte zu haben ist. Im Google Play Store kommt Need for Speed: No Limits gut weg mit einer Durchschnittswertung von 4,3 von 5 Sternen.