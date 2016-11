Need for Speed: Edge - Nächster Trailer zum Free2Play-Racer

20.11.2016 um 11:15 Uhr Hier könnt ihr euch den neuesten Trailer zum Free2Play-Rennspiel Need for Speed: Edge ansehen. Star des Clips ist eine gelber Lamborghini. Daneben sind aber auch einige andere Superluxuskarossen zu sehen. Need for Speed: Edge befindet sich derzeit noch im Beta-Stadium. Einen Release-Termin gibt es noch nicht.

Mehr zu Need for Speed: Edge findet ihr auf unserer Themenseite.