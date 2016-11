Need for Speed: Edge - Free2Play-Rennspiel zeigt sich im neuen Trailer

Von Electronic Arts und Nexon gibt's heute einen neuen Trailer zu Need for Speed: Edge. Anlass der Veröffentlichung ist der Start der dritten Closed-Beta-Phase in wenigen Tagen. An dieser teilnehmen dürfen allem Anschein nach wieder nur PC-Spieler in Südkorea. Publisher Nexon hat dort seinen Sitz. Einen finalen Release-Termin hat der Free2Play-Racer bislang nicht. Ob Need for Speed: Edge auch im Westen erscheinen wird, ist ebenfalls noch unbekannt.

Need for Speed: Edge wurde vor über einem Jahr angekündigt. Entwickler ist die EA-Tochter Spearhead. Wie beim großen Bruder (Need for Speed 2015) kommt die Dice-Engine Frostbite zum Einsatz. Die vorläufigen Systemanforderungen fallen dennoch deutlich niedriger aus. Für Need for Speed: Edge sollen ein Intel Core i3-2120 @ 3,30 GHz, 4 GB RAM und eine Unterklasse-Grafikkarte vom Typ Geforce GTX 550 genügen. Alle weiteren News und Infos findet ihr auf der Themenseite zu Need for Speed: Edge.