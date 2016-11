Need for Speed: Arena - heißt so das nächste NfS? Markenschutzantrag gesichtet

Schon seit Monaten ist bekannt, dass die Entwickler von Ghost Games an einem neuen Teil der populären Need-for-Speed-Reihe arbeiten, der bereits 2017 erscheinen soll. Nähere Informationen zu diesem ominösen Nachfolgetitel zu dem im Jahr 2015 veröffentlichten Need for Speed sind bislang nicht bekannt - ein Markenschutzantrag beim europäischen Patentamt könnte nun aber zumindest einen ersten Hinweis auf einen möglichen Namen geben: Need for Speed: Arena. Ein Mobile-Spiel, ein Free-to-Play-Titel oder gar ein Rocket-League-Klon? Im Neogaf-Forum, wo die Neuigkeit um den Markenschutzantrag gepostet wurde, decken die Spekulationen jedenfalls zahlreiche Bereiche ab, in die Ghost Games mit dem neuen Spiel gehen könnte. Dabei ist trotz der Markensicherung nicht einmal gewiss, dass der nächste Teil der Rennspiel-Reihe tatsächlich nen Titel Need for Speed: Arena tragen wird.





Dass überhaupt ein neuer Need-for-Speed-Teil kommt, ist wenig überraschend: Die populäre Rennspielreihe besteht seit dem Jahr 1994 und gehört mit über 20 Titeln auf zahlreichen Plattformen zu den langlebigsten Videospielmarken aller Zeiten. Das letzte Need for Speed schickte uns im Jahr 2015 in eine offene Spielwelt, und wurde bis weit ins Jahr 2016 hinein mit zusätzlichen Inhalten versorgt. Für weitere, kommende Ankündigungen, Informationen, Bilder, Trailer und mehr rund um das neue Need for Speed haltet ihr auch in Zukunft unsere stetig wachsende Themenseite zum Spiel im Blick.

Quelle: Neogaf via Gamespilot