Need for Speed 2017: ​Tuning, Cops und Einzelspieler ohne Always-On-Pflicht

Electronic Arts und die Entwickler von Ghost Games nennen erste Details zu Need for Speed 2017. In einem Blog-Eintrag verraten sie, welche Richtung das für Ende 2017 geplante Rennspiel einschlägt. Need for Speed 2017 greift demnach auf die Gameplay-Grundlagen zurück, die das Team bereits 2015 im Reboot der Serie implementiert hat. Zudem stehen vielfältige Tuning-Möglichkeiten auf dem Programm: "Tuning - wir lieben es, ihr liebt es, jeder liebt es. Was könnte man daran auch nicht lieben? Ihr könnt euch also sicher sein, dass das Tuning einen festen Platz in der Need for Speed-Reihe hat. Es bleibt erhalten und wird sowohl im nächsten Spiel als auch darüber hinaus eine ebenso große Rolle spielen wie bisher", teilt Ghost Games mit.

Die Cops sollen in Need for Speed 2017 ebenfalls eine wichtige Rolle spielen. Die Entwickler dazu: "Es gibt nichts Schöneres, als sich auf eine Verfolgungsjagd mit der Polizei einzulassen und sie im Nacken zu spüren, während man durch die Stadt rast. Man hat die Cops hinter sich, andere Fahrer vor sich, und dann - wie aus dem Nichts - BUMM! Sie setzen eine Rhino-Einheit bei einem Straßenrennen ein." Neben den klassischen Rennen und Verfolgungsjagden stehen auch Drifts auf dem Programm der Rennfahrer in Need for Speed.

Dabei lässt der Blogeintrag durchblicken, dass Spieler auch beim neuen NFS wieder eine facettenreich gestaltete Landschaft erkunden dürfen. "Egal, ob ihr euren frisch getunten Wagen ausprobiert oder die Konkurrenz in einem Event in den Canyons in Grund und Boden fahrt - ihr wollt euch dabei durch eine Welt bewegen, die nicht nur atemberaubend aussieht, sondern euch auch die Möglichkeit bietet, genau das zu tun, was ihr möchtet", kommentieren die Entwickler. Einen ersten Eindruck von Need for Speed 2017 vermittelt der Screenshot, den wir oberhalb dieser Meldung eingebunden haben.

Im Blogeintrag geht Ghost Games außerdem auf einen der größten Diskussionspunkte beim Vorgänger ein: die Always-On-Pflicht. "Und wenn es ein Thema gibt, das so viel Aufmerksamkeit und Feedback nach sich zieht wie dieses, befassen wir uns natürlich damit", führen die Entwickler fort und ergänzen, dass das nächste Need for Speed mit einem Einzelspieler-Erlebnis ausgestattet ist, das sich vollständig offline spielen lässt. Das bedeutet auch, dass ihr das Spiel pausieren könnt. Weitere Informationen und Details zum Spiel sollen im Rahmen der EA Play vom 10. bis 12. Juni 2017 in Los Angeles vorgestellt werden. Der Release von Need for Speed 2017 ist für Ende des Jahres geplant - vermutlich auf PC, PS4 und Xbox One.

Quelle: Need for Speed