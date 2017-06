Need for Speed 2017: ​Große Ankündigung heute 15 Uhr - Mit erstem Trailer?

Wenige Tage vor dem Startschuss der E3 2017 präsentiert Electronic Arts das neue Need for Speed. Wie der Publisher über den Kurznachrichtendienst Twitter mitteilt, soll der neue Ableger der populären Rennspielserie heute um 15 Uhr vorgestellt werden. Konkrete Details zur Ankündigung nennt EA zwar nicht. Dass es aber einen ersten Trailer zu sehen geben wird, scheint gesetzt: Der Tweet zur Ankündigung von Need for Speed verlinkt auf den YouTube-Kanal zur Rennspielserie. Womöglich hält das Video auch erste Spielszenen zu NFS 2017 bereit. Behaltet am besten unsere Webseite im Auge: Wir halten euch mit allen Details zum neuen Need for Speed auf dem Laufenden.

Auf der E3 2017 lässt sich Need for Speed erstmals spielen, wie Electronic Arts bereits mitteilte. Besucher des EA-Play-Events können das von Ghost Games entwickelte Rennspiel vom 10. bis 12. Juni ausführlich erkunden. Im Live-Stream der EA-Konferenz zur E3 2017 dürfte das neue Need for Speed ebenfalls eine Rolle spielen. Erstmals vorgestellt hatte EA das neue Rennspiel im Mai. Need for Speed 2017 greift demnach auf die Gameplay-Grundlagen zurück, die bereits 2015 im Reboot der Serie implementiert wurden.

Zudem stehen vielfältige Tuning-Möglichkeiten der Fahrzeuge auf dem Programm. Für Need for Speed 2017 versprechen die Entwickler außerdem: Verfolgungsjagden mit den Cops, Driftrennen und eine optisch abwechslungsreiche Spielwelt - Rennen bei Tag sind in NFS 2017 wohl wieder mit dabei. Die im Vorgänger viel kritisierte Always-On-Pflicht kicken die Entwickler: Need for Speed 2017 ist mit einem Einzelspieler-Modus ausgestattet, der sich vollständig offline spielen lässt. Der Release von Need for Speed 2017 ist für Ende des Jahres geplant - vermutlich auf PC, PS4 und Xbox One.

