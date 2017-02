Need for Speed 2015: Daytime-Mod ermöglicht Rennen bei Tag

Nachtrennen können sehr atmosphärisch und spannend sein, wie das Rennspiel Need for Speed 2015 zeigt. Doch sich immer nur in der Dunkelheit heiße Verfolgungsjagden zu liefern, kann mit der Zeit etwas eintönig werden. Kein Wunder verlangen viele Spieler von NFS 2015 schon seit geraumer Zeit nach einer Möglichkeit, sich auch bei Tag Autorennen liefern zu können.

Mit einer Modifikation ist dies jetzt möglich. Diese führt aber nicht einfach Rennen bei Tag ein, es ist möglich, die Licht- und Farbstimmung im Spiel in Echtzeit so anzupassen, dass die Rennen den Anschein bekommen, sie würden bei Tag stattfinden. In einem Videotutorial wird euch erklärt, wie genau ihr die Einstellungen vornehmen müsst, um die Atmosphäre im Spiel zu verändern.

Mit dieser Mod ist es auch möglich, die Lichtstimmung hin zu einer Dämmerung zu ändern oder ihr fahrt in grellem Sonnenschein bei Mittag. Für die Regler bekommt ihr viele Möglichkeiten, euch eure persönliche Atmosphäre für Need for Speed 2015 selbst zu erschaffen. In der Videobeschreibung entdeckt ihr überdies einen Download-Link für die Cinematic Tools, wie die Mod heißt. Damit steht euch spannenden Autorennen bei Tag nichts mehr im Weg.

Quelle: Youtube / Crowned