Naughty Dog: Ohne Verkauf an Sony kein Uncharted, sagt der Gründer

In den vergangenen Jahren und insbesondere zur Zeit der Playstation 3 entwickelte sich Entwickler Naughty Dog kontinuierlich zu einem der heute gefragtesten Studios weltweit. Dass Publikumsmagneten und Kritikerlieblinge wie The Last of Us und Uncharted 4: A Thief's End jedoch überhaupt verwirklicht werden konnten, geht laut der Studiogründer Jason Rubin und Andy Gavin klar aus einer wichtigen Entscheidung in der Firmenhistorie zurück: den Verkauf des Studios an Sony. Schon zu Zeiten von Spielen wie Crash Bandicoot habe man darüber nachgedacht, und die Entscheidung sei nicht leicht gewesen, habe aber einfach nur Sinn ergeben, wie Rubin in der jüngsten Episiode von IGN Unfiltered erläutert.

"Unsere Beziehung zu Sony war bereits so verflochten und magisch und großartig, dass es für beide Parteien überaus sinnvoll war", so Rubin im Interview. "Ich denke [...] es war die richtige Entscheidung für Naughty Dog. [...] Ich glaube nicht, dass Naughty Dog dies als unabhängiges Studio erreicht hätte. Und ich denke nicht, dass ihr dann diese Spiele hättet." Die Partnerschaft mit dem Weltkonzern Sony habe Naughty Dog die beständigen Ressourcen und Budget-Mittel verschafft, die man brauche, um hochqualitative Titel wie The Last of Us und Uncharted zu entwickeln. Fans des Studios dürfen sich voraussichtlich bereits im Jahr 2017 auf mehr Futter freuen: Dann soll die jüngst angekündigte Uncharted-4-Erweiterung The Lost Legacy erscheinen. The Last of Us: Part 2 wurde ebenfalls bereits angekündigt. Weitere Informationen zu Naughty Dog findet ihr wie gewohnt auf unserer Themenseite.

Quelle: IGN