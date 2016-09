Im letzten Jahr konnte die renommierte Eishockey-Reihe aus dem Hause EA Sports nicht ganz überzeugen. Zu viele kleine Ungereimtheiten und mangelhaftes Balancing hatten sich in das Spiel geschlichen. Für die diesjährige Version schliffen die Entwickler von EA Canada deshalb einige Ecken und Kanten ab, ohne die gelungene Basis anzutasten. Herausgekommen ist dabei ein Sportspiel, das gar nicht so viel anders macht als sein Vorgänger, aber aufgrund seiner vielen Einstellungsmöglichkeiten mit tollem Gameplay überzeugt.

NHL 17 im Test: Arcade oder Sim?

Ließ das Balancing der Schwierigkeitsgrade im Vorgänger noch zu wünschen übrig, sodass einige Spieler zwischen zwei Stufen festhingen, präsentiert sich NHL 17 in dieser Hinsicht stark verbessert. Die Standard-Schwierigkeitsgrade sind gut gebalanct und zudem gibt es jede Menge weitere Optionen, um das Spiel ganz nach jeweiligem Gusto anzupassen. Neben Reglern für die KI lässt sich so beispielsweise innerhalb von vier Stufen einstellen, ob ihr lieber mehr Simulations- oder Arcade-Gameplay bevorzugt. Die Einstellungen sind hierbei viel spürbarer als dies noch im letzten Jahr der Fall war. Zudem lassen sich wieder adaptive Hilfen einschalten, die einem Passlinien sowie gute Abschlusspositionen anzeigen und fortwährend Tipps zum Gameplay geben, ohne vom Spielgeschehen abzulenken. Die Einstellungsmöglichkeiten sind so vielfältig, dass sowohl Rookies als auch absolute Kufencracks auf ihre Kosten kommen.

Zahlreiche Gameplay-Optionen machen den Titel sowohl für Anfänger als auch Profis interessant. Rookies dürfen sogar eine Schusslinie einblenden. Quelle: PC Games

NHL 17 im Test: Größer und besser

Doch auch an der KI wurde ordentlich herumgeschraubt. Mitspieler und Gegner bewegen sich nun besser in den Räumen und reagieren gut auf die eigenen Laufwege. So ergeben sich immer wieder schöne und abwechslungreiche Spielzüge. Die Goalies sind auch etwas cleverer, haben aber ab und zu immer noch Aussetzer. Der alte NHL-Trick, bei dem man von außen schnell vors Tor zieht, funktioniert leider immer noch zu oft. Dafür ist NHL 17 aber auch unfassbar umfangreich. Neben Shootouts, Ultimate Team, Saisons oder Playoffs, darf man nun auch den World Cup of Hockey nachspielen und auch der aus Madden bekannte Modus Draft Champions hat es ins Spiel geschafft. Besonders gefallen hat uns der brandneue Franchise-Modus, bei dem man nun auch die eigene Arena ausbauen, Werbeaktionen festlegen und sogar in eine andere Stadt umziehen darf.





NHL 17 (PS4) Spielspaß 86 %

Pro & Contra Viele Gameplay-Optionen Sehr große Spielmodi-Auswahl Grandiose Soundkulisse Tolles Spielgefühl Aufmerksame KI-Spieler Teils schwächelnde Goalies Vereinzelte Clipping-Fehler Der alte NHL-Trick funktioniert immer noch

Fazit Sehr gutes Eishockeyspiel, bei dem viele Kleinigkeiten verbessert wurden.