The Legend of Zelda dank Glitch in unter 3 Minuten beendet (Video)

Speedrunner finden immer schnellere und elaboriertere Wege, ihre Lieblingsspiele in Rekordzeiten zu schlagen - nicht alle sind dabei lediglich auf geschickte Bewegungsabläufe und gekonnte Kampfeinlagen zurückzuführen. Nicht nur ist das Ausnutzen von Bugs bei den Rekorddurchläufen an der Tagesordnung, manche Speedrunner gehen dabei sogar so weit, das jeweilige Spiel während des Spielens quasi fliegend umzuprogrammieren. Glitcher und Speedrunner Sockfolder ist einer davon: Der Experte hat es kürzlich geschafft, die 1.1.-Famicom-Fassung des ersten Teils der beliebten The-Legend-of-Zelda-Reihe in unter drei Minuten zu schlagen. YouTuber MagicScrumpy erklärt den Prozess detailliert in seinem Video:



Offenbar hat sich der Speedrunner bei seinem Trick die Art und Weise zunutze gemacht, wie das Spiel die verwendeten Grafikelemente lädt: Eigentlich erlaubt das Spiel nur elf dieser Sprites simultan auf dem Bildschirm - begibt man sich also zum Friedhof, lässt zehn Geister erscheinen, pausiert das Spiel in dem Moment, in dem die Musik eine bestimmte Stelle erreicht, hat die Flöte im Inventar, geht wieder zurück ins Spiel und drückt gleichzeitig A und B, dann teleportiert man direkt ans Spielende und quasi in die Arme der begehrten Prinzessin Zelda. Nicht's leichter als das, oder? Die Details und Hintergründe zu diesem elaborierten Trick werden ausführlicher im Video erklärt. Erst kürzlich war einem anderen Speedrunner ein ähnlicher Trick mit Super Mario Land 2 gelungen.

via Kotaku