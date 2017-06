NCSoft schenkt Mitarbeitern Nintendo Switch samt Zelda: Breath of the Wild

Als The Legend of Zelda: Breath of the Wild vor drei Monaten simultan mit der Hybrid-Konsole Nintendo Switch veröffentlicht wurde, stieß es weltweit auf enorme Begeisterung unter Kritikern wie Spielern, so auch in unserem großen Test zu Breath of the Wild. Selbst diverse Spieleentwickler meldeten sich während der Hype-Phase des neuesten Nintendo-Abenteuers zu Wort, und lobten diverse Aspekte des Spiels.

Nun hat der Chef des Unternehmens NCSoft, Kim Taek-Jin, laut der Webseite 2p.com angekündigt, jedem Mitarbeiter seiner Spieleschmiede ein Exemplar von Nintendos Switch samt The Legend of Zelda: Breath of the Wild schenken zu wollen. Gegenüber der koreanischen Seite Gamefocus ließ er verlauten, er habe seine Zeit mit dem Spiel sehr genossen, und wolle diese Erfahrung innerhalb des Unternehmens teilen.

Der südkoreanische Entwickler NCSoft ist auf MMORPGs für den PC spezialisiert, möchte in Zukunft aber angeblich auch auf dem lukrativen Konsolenmarkt mitmischen - ein möglicher Grund, weshalb Kim Taek-Jin seinen Mitarbeitern eine Switch und Breath of the Wild bescheren möchte.

Die Sache hat allerdings einen Haken: In Südkorea wurde die Konsole noch nicht veröffentlicht, und generell ist es aufgrund weltweiter Knappheit nicht ganz einfach, seine Hände an ein Exemplar der Nintendo Switch zu bekommen - geschweige denn an 3.000 Exemplare. Um der enormen Nachfrage nachkommen zu können, will Nintendo aber angeblich die Switch-Produktion steigern.

Quelle: 2P.com via Buffed