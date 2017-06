NBA Playgrounds: Switch-Besitzer erhalten kostenloses Spiel als Entschuldigung

Sportspiele machen gerade im Multiplayer besonders viel Spaß. Online mit Freunden oder auch Fremden spielen zu können, übt einen gewissen Reiz aus.

Das Sportspiel NBA Playgrounds besitzt in allen Versionen einen Online-Modus - bis auf die Fassung für Nintendo Switch. Das fanden Besitzer dieser Konsole nicht so lustig und es hagelte Beschwerden. Das Entwicklerstudio Saber Interactive reagierte jetzt auf die Kritik und entschuldigte sich bei den Kunden. Als Wiedergutmachen erhalten alle, die sich NBA Playgrounds für Nintendos Switch gekauft haben, das Spiel Shaq Fu: A Legend Reborn kostenlos, sobald dieses später in diesem Jahr erscheint.

Allerdings erscheint auch ein Patch für NBA Playgrounds, mit der Online-Modus nachgereicht wird. Doch, wer sich das Spiel noch kauft, bevor der Patch veröffentlicht wird, der hat Anspruch auf die Gratisversion von Shaq Fu: A Legend Reborn. Das Spiel wurde 2014 mit einer Crowdfunding-Kampagne finanziert und soll noch in diesem Jahr erscheinen.

Matthew Karch, Geschäftsführer von Saber Interactive erklärte im Vorfeld der Veröffentlichung von NBA Playgrounds, dass es ohne einen Online-Modus ein halbherziges Spiel sei. Da einige Wertungen zum Spiel und das Feedback nicht so gut waren, soll es das kommende Update nun richten.

Quelle: Polygon