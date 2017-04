NBA Playgrounds: NBA Jam-Klon erscheint im Mai für PC und Konsolen

Publisher Mad Dog Publishing hat NBA Playgrounds angekündigt. Das Funsportspiel greift das beleibte Spielprinzip von Midways NBA Jam auf. Es treten also Zweierteams auf verschiedenen Basketballcourts gegeneinander an. Das Regelwerk ist überschaubar. Fouls gibt es beispielsweise überhaupt nicht. Gespielt werden kann entweder alleine oder in diversen Multiplayer-Modi (lokal und online). In NBA Playgrounds stehen aktuelle und historische Lizenzspieler aus allen 30 NBA-Mannschaften zur Auswahl.

Eine Überraschung ist der angepeilte Release-Zeitraum: NBA Playgrounds soll bereits im Mai 2017 als Downloadspiel für PC, PS4, Xbox One und auch Nintendos neue Hybridkonsole Switch erschienen. Der Preis wird bei 19,99 Dollar und sehr wahrscheinlich ebensovielen Euro liegen. Entwickelt wird NBA Playgrounds übrigens von Saber Interactive (MX Nitro, Shaq Fu: A Legend Reborn). Unterhalb könnt ihr euch den ersten Gameplay-Trailer zu NBA Playgrounds ansehen.

Quelle: Saber Interactive