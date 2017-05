NBA 2K18: ​Release-Termin und Cover-Star bekannt gegeben

Auch in diesem Jahr wird Publisher 2K Games einen neuen Ableger der NBA 2K-Reihe veröffentlichen. Nun wurden erste Informationen zu NBA 2K18 bekannt gegeben, das am 15. September 2017 für PC, PlayStation 4, Xbox One und erstmals auch Nintendo Switch erscheinen wird. Zum Release stehen erneut verschiedene Editionen zur Auswahl, die sich in den Zusatz- und Exklusivinhalten unterscheiden. Auf dem Cover der sogenannten Legend Edition wird in diesem Jahr Shaquielle O'Neal zu sehen sein. Der Basketball-Superstar ist zudem im neuen Video von 2K Games zu sehen.

Dan Warren (NBA 2K Community Manager) hat im PlayStation Blog die Inhalte der Legend Edition sowie Legend Edition Gold von NBA 2K18 bekannt gegeben:

NBA 2K18 Legend Edition

100.000 VC

20 Mein TEAM-Packs (mit garantierter Shaq-Karte und einer Team-2K-Karte)

Shaq-Attaq-Schuhe

Shaq-Trikots und Kleidung

Ein Meisterschaftsring

NBA 2K18 Legend Edition Gold

Alle Inhalte der Legend Edition

Zusätzliche 150.000 VC (250.000 VC insgesamt)

20 zusätzliche Mein TEAM-Packs (40 Packs insgesamt)

Shaw-Trikotsammlung

Die Inhalte für Vorbesteller der Day One-Edition werden in Kürze veröffentlicht. Spieler, die die digitale Version des Titels im PlayStation Store vorbestellen, erhalten zum Release ein exklusives Design.

Quelle: PlayStation Blog