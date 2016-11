NBA 2KVR Experience: Virtual-Reality-Basketball erscheint heute

2K Games hat am gestrigen Abend einen Virtual-Reality-Ableger zu seiner beliebten Sportspielreihe NBA 2K angekündigt. NBA 2KVR Experience, so der Titel, wurde gemeinsam von Visual Concepts und Specular Interactive entwickelt. Der Release soll schon im Laufe des heutigen Tages erfolgen. Bedient werden vorerst nur Besitzer von HTC Vive, Playstation VR und Samsung Gear VR. Eine Fassung für Oculus Rift folgt zu einem späteren Zeitpunkt. Der Preis wird mit 13,99 Euro angegeben.

NBA 2KVR Experience ist eine Sammlung aus Minispielen. Zur Auswahl stehen Drei-Punkt-Shootouts, Tempo- und Präzisionsherausforderung und Buzzer-Beater-Countdown. Durch den Konsum von Gatorade-Boosts können Zielsicherheit, Tempo und Erholungsrate gesteigert werden, was eine bessere Platzierung in den Online-Bestenlisten ermöglichen sollte. An den Fähigkeiten des Avatars dürfte eine solche kaum scheitern: Der Spieler schlüpft nämlich ins virtuelle Trikot des NBA-2K17-Covestars Paul George (Indiana Pacers).