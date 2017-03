Die Veröffentlichung einer neuen Konsole ist immer eine verdammt spannende Angelegenheit. Mit jedem Generationswechsel kommen auch neue Technologien, frische Erlebnisse und natürlich brandneue Spiele. Neue Nintendo-Konsolen sind sogar doppelt spannend, da das japanische Traditionsunternehmen stets Innovation in den Vordergrund stellt - so auch bei der Nintendo Switch. Eine Heimkonsole, die man jederzeit einfach mitnehmen kann, um auch unterwegs die gleichen Spiele ohne Kompromisse erleben zu können - das zumindest verspricht Nintendo mit seiner Konsolenneuheit. Ob dieses Versprechen auch gehalten wird, wie gut die neuartigen Joy-Con-Controller funktionieren und was die Switch sonst so auf dem Kasten hat, prüfen wir auf acht Seiten in unserem großen Test-Special zur Konsole. So viel sei schon jetzt verraten: Die Nintendo Switch ist ein wirklich schickes, gut gemachtes Stück Technik!

Mindestens genauso spannend wie die neue Konsole ist die Veröffentlichung von The Legend of Zelda: Breath of the Wild für Switch und Wii U. Ebenso wie Nintendo mit der Switch neue Pfade beschreitet, brechen die Entwickler auch bei Breath of the Wild mit zahlreichen etablierten Serienkonventionen, um ein ganz neues, unvergleichlich offenes Zelda-Erlebnis zu erschaffen. Nach mehreren Dutzend Stunden mit Links neuem Abenteuer sind unsere letzten Zweifel nun zerstreut und wir sind absolut begeistert von dem Fantasy-Epos. Warum Breath of the Wild ein geniales Open-World-Spiel und ein ebenso mutiger wie grandioser Zelda-Ableger zugleich ist, erfahrt ihr in unserem riesigen XXL-Test zum Spiel. Außerdem testen wir noch die Partysause 1-2-Switch, das explosive Super Bomberman R und das groovige Just Dance 2017 für Nintendos neue Konsole. Für 3DS-Besitzer haben wir einen großen Test zum gelungenen Mario Sports Superstars in petto und wer es gerne taktisch mag, blättert am besten gleich zu unserem Fire-Emblem-Heroes-Test.

Das Cover der N-ZONE 04/17

Der Vorschau-Teil umfasst: Diesmal nur eine große Vorschau zu Yooka-Laylee. Wir haben unser Augenmerk natürlich auf den Launch der Nintendo Switch gelegt.

Im Test-Bereich findet ihr: Ein großes Test-Special zur Nintendo Switch sowie Tests zu The Legend of Zelda: Breath of the Wild (Switch/Wii U), 1-2-Switch (Switch), Super Bomberman R (Switch), Just Dance 2017 (Switch), Mario Sports Superstars (3DS), Fire Emblem Heroes (Mobile), Tank Troopers (3DS), Bomberman 94 (Wii U), Harvest Moon 64 (Wii U), Shadow Archer (Wii U), Punch Club (3DS), Forma.8 (Wii U), Gradius (Wii U), Plantera (Wii U/3DS)

Außerdem im Heft: Ein Retro-Feature zu Super Mario Land, eine Reportage über Nintendos neue Führungsriege, Grundlagentipps zu The Legend of Zelda: Breath of the Wild und Fire Emblem Heroes sowie unsere beliebte Community-Rubrik.

