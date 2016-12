Die Pokémon haben es im Sommer bereits unglaublich erfolgreich vorgemacht, nun wagt auch Nintendos allseits bekanntes Maskottchen Mario mit Super Mario Run den Sprung auf Smartphones und Tablets. Doch funktioniert ein Mario-Hüpfer überhaupt richtig auf dem Smartphone - so ganz ohne Buttons? Und macht das denn Spaß? Wir haben den Autorunner für mobile Plattformen ausgiebig ausprobiert und können mit Zuversicht sagen: Ja, auch auf Handy und Tablet macht es richtig viel Spaß, mit Mario Münzen einzusammeln, Gumbas plattzuhüpfen und Geheimnisse in den Levels zu suchen. Für Fans der zuvor erwähnten Taschenmonster gibt es in der neuen N-ZONE besonders viel Lesestoff. In unserem Test verraten wir euch zunächst, wie gut Pokémon Sonne und Mond für 3DS überhaupt geworden sind. Und dank unserer Einsteigertipps sowie des ersten Teils unserer Komplettlösung findet ihr euch auf eurem Abenteuer durch die schöne Inselwelt Alola ideal zurecht. Damit nicht genug, denn dieser Ausgabe liegt ein tolles Kalender-Poster mit Pokémon-Motiven bei! Wer sich hingegen für den spitzohrigen Nintendo-Helden Link interessiert, dem wird unsere große Vorschau zu The Legend of Zelda: Breath of the Wild für Wii U und Switch brennend interessieren. Darin untersuchen wir ganz genau das neue Videomaterial zum Spiel, das von Nintendo unlängst veröffentlicht wurde.

Das und noch viel mehr lest ihr in der N-ZONE 01/2017, die ihr ab dem 21. Dezember beim Zeitschriftenhändler eures Vertrauens findet.

Das Cover der N-ZONE 01/17 Quelle: N-ZONE

Grandioses Extra im Heft: Der neuen N-ZONE liegt ein doppelseitiges A2-Poster ganz im Stil von Pokémon Sonne & Mond bei! Die Vorderseite ist ein Kalender für 2017, während die Rückseite ein schickes Motiv zum 3DS-Rollenspiel bietet.

Der Vorschau-Teil umfasst: Super Mario Run (Mobile) und The Legend of Zelda: Breath of the Wild (Switch, Wii U).

Im Test-Bereich findet ihr: Pokémon Sonne & Mond (3DS), Super Mario Maker (3DS), Shin Megami Tensei 4 Apocalypse (3DS), Picross 3D: Round 2 (3DS), 7th Dragon III - Code: VFD (3DS), Cartoon Network: Battle Crashers (3DS), Kitzelpost (3DS), Mario's Super Picross (3DS), Mercenaries Saga 2: Order of the Silver Eagle (3DS), Sega 3D Classics Collection (3DS), Beat the Beat: Phythm Paradise (Wii U), Donkey Kong Jungle Beat (Wii U), F-Zero X (Wii U), Twisted Fusion (Wii U) sowie Nachspiel-Tests zu Animal Crossing: New Leaf - Welcome Amiibo (3DS) und Lego Dimensions - Story-Pack Phantastische Tierwesen (Wii U).

Außerdem im Heft: Ein Retro-Feature zur Gargoyle's Saga, ein Special zu Nintendos wunderbaren Winterwelten sowie sowohl Einsteigertipps als auch der erste Tiel unserer umfangreichen Komplettlösung zu Pokémon Sonne & Mond.

