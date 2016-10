Ein Blick auf die Releaseliste kommender Spiele macht ziemlich deutlich klar, dass die Wii U ihre besten Tage hinter sich hat. Unter strenger Geheimhaltung werkeln Nintendos Entwickler zweifelsfrei mit Hochdruck an spannenden neuen Spielen für die Nachfolgekonsole, von der weiterhin nur der Releasezeitraum im März 2017 und der Codename "Nintendo NX" bekannt sind. Doch mit Paper Mario: Color Splash packt das Traditionsunternehmen auch in dieser Phase des Wii-U-Lebenszyklus noch einen feinen Rollenspiel-Hit aus, der uns entgegen unserer bisherigen Skepsis im Test sehr positiv überraschte. In unserem großen Test-Bericht verraten wir euch, was das kunterbunte Mario-Abenteuer zu bieten hat und warum es ganz klar besser ist als sein 3DS-Vorgänger Sticker Star. 3DS-Jünger dürfen sich in dieser Ausgabe derweil über zahlreiche spannende Vorschauen und Tests freuen. Für die meisten unter euch ist sicher unser Anspielbericht samt großem Interview zu Pokémon Sonne & Mond besonders interessant. Darin lest ihr unsere Eindrücke aus unserem Streifzug durch die erste Insel der neuen Alola-Spielwelt und was für Neurungen euch so erwarten. Anhänger von Superstar Mario kommen sowohl in unserer Vorschau zu Super Mario Run für Mobile als auch im Test zu Mario Party Star Rush für 3DS auf ihre Kosten. Letzteres begeistert mit neuen Ideen, spaßigen Minispielen und gutem Umfang. Warum Nintendo aus dem Party-Vergnügen aber mehr hätte rausholen können, erfahrt ihr im Test-Artikel. Außerdem könnt ihr lesen, wie sich Sonic Boom: Feuer und Eis im Test geschlagen hat, ob Disney Magical World 2 seinen Vorgänger übertrumpft, wie groovy Rhythm Paradise Megamix ist und was es Neues an der DLC-Front für bereits veröffentliche Titel gibt.

Die neue N-ZONE ist ab dem 19. Oktober 2016 beim Zeitschriftenhändler erhältlich. Quelle: Computec Media GmbH Das und noch viel mehr lest ihr in der N-ZONE 11/2016, die ihr ab dem 19. Oktober beim Zeitschriftenhändler eures Vertrauens findet.

Der Vorschau-Teil umfasst: Pokémon Sonne & Mond (3DS), Dragon Ball Fusions (3DS), Super Mario Run (Mobile) und Etrian Odyssey 5 in der japanischen Import-Vorschau.

Im Test-Bereich findet ihr: Paper Mario: Color Splash (Wii U), Mario Party Star Rush (3DS), Rhythm Paradise Megamix (3DS), Disney Magical World 2 (3DS), Sonic Boom: Feuer und Eis (3DS) und Nachspiel-Artikel zu Lego Dimensions: Story-Pack Ghostbusters (2016) für Wii U, Fast Racing Neo: Neo-Future-Paket (Wii U) und Hyrule Warriors: Legends - Phantom Hourglass & Spirit Tracks Paket.

Außerdem im Heft: Ein Retro-Feature zu Metal Slug, eine gigantischen Reportage zu fiktionalen Sprachen in Games sowie Tipps und Tricks zu Paper Mario: Color Splash und Mario Party Star Rush.

Großartiges Goodie für Mario-Fans: Tolles Doppelposter mit Motiven zu Paper Mario: Color Splash und Mario Party Star Rush!

Die neueste N-ZONE bekommt ihr ab dem 19. Oktober 2016 ... bei eurem Lieblings-Zeitschriftenhändler

... oder in unserem Online-Shop.

Unser Tipp: Wer sich jetzt für ein N-ZONE-Jahresabo entscheidet, bekommt von uns einen amazon.de-Einkaufsgutschein geschenkt. Außerdem gibt es die neue N-ZONE natürlich auch in digitaler Form! Dein Lieblingsmagazin begleitet dich ab jetzt überall - egal, ob auf Tablet, Smartphone, Kindle Fire oder im Browser. Ab sofort auf ePaper.computec.de für alle gängigen Browser, im iTunes-Store, auf Amazon für Kindle Fire und im Google Play-Store erhältlich. 1x anmelden - auf allen Plattformen lesen!

Und in unserem ausführlichen Komplettüberblick informieren wir euch über alle digitalen N-ZONE-Varianten inklusive einer umfangreichen Erklärung, was es bei der Registrierung für diese Dienste zu beachten gilt.