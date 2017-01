Mit seiner neuen Konsole Switch steht Nintendo vor einer wirklich anspruchsvollen Aufgabe. Aufgrund der enttäuschenden Verkaufsperformance der Wii U ist man im Heimkonsolensegment deutlich hinter der Konkurrenz abgeschlagen, während der 3DS zwar erfolgreich ist, aber dennoch an der stetig wachsenden Beliebtheit von Smartphones als mobile Spieleplattform zu knabbern hat. Da die Hybrid-Konsole sowohl die Wohnzimmer stürmen soll als auch unterwegs Nintendos guten Ruf verteidigen muss, braucht Big N mit der Switch einen vollen Erfolg. Welche Maßnahmen dafür nötig sind, analysieren wir bis ins letzte Detail in unserer 12-seitigen Titelstory und verraten euch unsere Meinung zu den Schwierigkeiten dieses Unter­fangens.

Im Test-Bereich tummeln sich derweil gleich mehrere spannende Titel, die unterschiedlicher kaum sein könnten. Zunächst wäre da Super Mario Run, Nintendos erstes Smartphone-Spiel mit dem berühmten Klempner. Funktioniert das traditionsreiche Jump&Run-Gameplay überhaupt ordentlich ohne Tasten? Und macht es auch auf längere Sicht Spaß? Diesen und weiteren Fragen gehen wir in unserem großen Test auf den Grund. Für Liebhaber von ausgedehnten Rollenspiel-Abenteuern haben wir dieses Mal den Test zum 3DS-Remake von Dragon Quest VIII: Die Reise des verwunschenen Königs im Angebot. Dieser Klassiker war der erste in Europa erhältliche Teil der altehrwürdigen Dragon Quest-Reihe und erlebt nun dank vieler Verbesserungen seinen zweiten Frühling auf Nintendos Taschenkonsole. Hüpfspiel-Freunde mit einer Wii U sollten einen Blick auf unseren Test von Shantae: Half-Genie Hero werfen, während Minecraft-Jünger unseren Test zu Minecraft: Story Mode - The Complete Adventure für Wii U nicht verpassen dürfen.

Das und noch viel mehr lest ihr in der N-ZONE 02/2017, die ihr ab dem 18. Januar beim Zeitschriftenhändler eures Vertrauens findet.

Das Cover der N-ZONE 02/17 Quelle: N-ZONE Der Vorschau-Teil umfasst: Ein 12-Seiten starkes Feature zur Nintendo Switch. Darin klären wir, wie Nintendo die neue Konsole zum Erfolg führen kann. Lest alles darüber, welche zehn Schritte dafür nötig sind und wie unsere persönlichen Meinungen zu diesen Themen sind.

Im Test-Bereich findet ihr: Super Mario Run (Mobile), Dragon Quest VIII: Die Reise des verwunschenen Königs (3DS), Minecraft: Story Mode - The Complete Adventure (Wii U), Shantae Half-Genie Hero (Wii U), Pikmin 2 (Wii U), Radiantflux: Hyperfractal (Wii U), Back to Bed (Wii U), Teslapunk (Wii U), Test your Mind (Wii U), Geki Yaba Runner Deluxe (3DS), Demon's Crest (3DS), Picross e7 (3DS) sowie Exitebike 64 (Wii U).

Außerdem im Heft: Ein Retro-Feature zu Harvest Moon, ein Jahresrückblick auf 2016, ein Hardwarespecial zum Elgato Game Capture HD, der zweite Teil unserer umfangreichen Komplettlösung zu Pokémon Sonne & Mond sowie unsere beliebte Community-Rubrik.

Die neueste N-ZONE bekommt ihr ab dem 18. Januar 2017 ... bei eurem Lieblings-Zeitschriftenhändler

... oder in unserem Online-Shop.

Unser Tipp: Wer sich jetzt für ein N-ZONE-Jahresabo entscheidet, bekommt von uns einen amazon.de-Einkaufsgutschein geschenkt. Außerdem gibt es die neue N-ZONE natürlich auch in digitaler Form! Dein Lieblingsmagazin begleitet dich ab jetzt überall - egal, ob auf Tablet, Smartphone, Kindle Fire oder im Browser. Ab sofort auf ePaper.computec.de für alle gängigen Browser, im iTunes-Store, auf Amazon für Kindle Fire und im Google Play-Store erhältlich. 1x anmelden - auf allen Plattformen lesen!

Und in unserem ausführlichen Komplettüberblick informieren wir euch über alle digitalen N-ZONE-Varianten inklusive einer umfangreichen Erklärung, was es bei der Registrierung für diese Dienste zu beachten gilt.