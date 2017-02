Lange haben wir spekuliert, was sich hinter Nintendos neuer Konsole Switch verbirgt, wie gut das Hybrid-Feature funktioniert, was das Gerät technisch zu bieten hat, wie sich die neuen Joy-Con-Con­troller anfühlen, was die Switch kosten wird und mit welchen Spielen ­Nintendo aufwarten wird. Doch nun ist Schluss mit den Spekulationen, denn wir haben die Switch viele Stunden lang ausprobiert und klären in unserer großen Titelstory die brennendsten Fragen rund um die innovative Transformer-Konsole! Außerdem beleuchten wir auf satten 30 Seiten die kommenden Spiele für die Switch. Zu den zahlreichen Highlights zählt Super Mario Odyssey, das einerseits nach langer Zeit endlich in die 3D-Mario-Fußstapfen von Super Mario 64 und Super Mario Sunshine tritt und andererseits mit ungewöhnlichen Settings aufwartet. Fans des spitzohrigen Helden Link dürfen sich über die letzte Vorschau vor unserem Test von Zelda: Breath of the Wild freuen, das direkt zum Launch der Switch am 3. März erscheint und das wir auf der Hybridkonsole selbst ausprobieren konnten. Anspielberichte liefern wir unter anderem auch zu Splatoon 2, Mario Kart 8 Deluxe, dem ungewöhnlichen Beat 'em Up ARMS, Sonic Mania und der Partyspiel-Sammlung 1-2-Switch.

Liebhaber der Taktik-Spielreihe Fire Emblem kommen in dieser Aus­gabe sogar mehrfach auf ihre Kosten. Neben einer Vorschau zu Fire Emblem Warriors für Switch und New 3DS widmen wir uns auch dem kürzlich angekündigten 3DS-Ableger Fire Emblem Echoes: Shadows of Valentia und dem Anfang Februar erschienenen Mobile-Ableger Fire Emblem Heroes. Da Nintendo seinen Fokus derzeit wenig überraschend voll auf die Switch legt, sieht es im Testbereich diesmal etwas mager aus. Dennoch haben mit Poochy & Yoshi's Woolly World und Dragon Ball Fusions zwei spaßige 3DS-Spiele ihren Weg in unser Testlabor gefunden.

Das und noch viel mehr lest ihr in der N-ZONE 03/2017, die ihr ab dem 15. Februar beim Zeitschriftenhändler eures Vertrauens findet.

Das Cover der N-ZONE 03/17 Quelle: N-ZONE Der Vorschau-Teil umfasst: Ein 6-seitiges Feature zu unseren Anspieleindrücken mit der Nintendo Switch. Außerdem: Super Mario Odyssey (Switch), The Legend of Zelda: Breath of the Wild (Wii U/Switch), Mario Kart 8 Deluxe (Switch), Splatoon 2 (Switch), ARMS (Switch), 1-2-Switch (Switch), Dragon Quest XI (Switch/3DS), Xenoblade Chronicles 2 (Switch), Snipperclipps (Switch), Steep (Switch), Sonic Mania (Switch), Super Bomberman R (Switch), Fire Emblem Warriors (Switch/New 3DS), Puyo Puyo Tetris (Switch), Disgaea 5 Complete (Switch), Dragon Ball Xenoverse 2 (Switch), Has-Been Heroes (Switch), Rime (Switch), Fast RMX (Switch), Ultra Street Fighter 2: The final Challengers (Switch), Stardew Valley (Switch), FIFA (Switch), Lego City Undercover (Switch), Skylanders Imaginators (Switch), Rayman Legends Definitve Edition (Switch), Minecraft (Switch), I am Setsuna (Switch), Shovel Knight (Switch), The Binding of Isaac: Afterbirth+ (Switch), Project Octopath Traveler (Switch), Fire Emblem Heroies (Mobile), Fire Emblem Echoes: Shadows of Valentia (3DS)

Im Test-Bereich findet ihr: Poochy & Yoshi's Woolly World (3DS), Dragon Ball Fusions (3DS), Mercenaries Saga 3 (3DS), Shift DX (3DS), Castlevania Dracula X (New 3DS), Gourmet Dream (3DS), Toby: The Secret Mine (Wii U), Spheroids (Wii U), Quiet, please! (3DS)

Außerdem im Heft: Ein Retro-Feature zu Resident Evil, ein Special über schräge Nintendo-Spiele-Experimente sowie unsere beliebte Community-Rubrik.

