Mit der Strategie, die Switch zeitgleich mit dem herausragenden The Legend of Zelda: Breath of the Wild im März zu veröffentlichen, fährt Nintendo bisher ausgesprochen gut. Direkt zum Launch wurden Verkaufsrekorde gebrochen und sowohl die Konsole als auch die Switch-Version von Zelda sind so gut wie durchgehend ausverkauft (mehr dazu in unserer Reportage). Nun braust mit Mario Kart 8 Deluxe schon der nächste Hit-Kandidat heran und wir haben für euch bereits knapp zehn Tage vor Veröffentlichung (oder im Fall unserer Abonnenten ganze zwei Wochen vorher) den Test der aufgemotzten Switch-Fassung des Fun Racers parat! Wie gut ist der neue Schlachtmodus? Wie viel Spaß machen die Rennen auf Nintendos neuer Konsole? Was für Verbesserungen stecken bei der Deluxe-Version sonst noch so unter der Haube? Diese und viele weitere Fragen beantwortet unser Test zum bisher größten Mario Kart aller Zeiten.

Darüber hinaus erwarten euch zahlreiche Test-Berichte zu weiteren Switch-Spielen, unter anderem zum rasanten Sci-Fi-Raser Fast RMX, dem fabelhaften 2D-Hüpfer Shovel Knight: Treasure Trove, dem zuckersüßen Koop-Spaß Snipperclips und dem Oldschool-Rollenspiel I am Setsuna. 3DS-Besitzer gehen in dieser Ausgabe ebenfalls nicht leer aus, denn wir beleuchten den humorigen Pokémon-Konkurrenten Yo-kai Watch 2 im ausführlichen Test. Der zweite Teil glänzt mit zahlreichen neuen Features und ist auch für Neueinsteiger in die Serie super geeignet. Ihr seid eher daran interessiert, was künftig für die Switch kommt? Dann lohnt sich auf jeden Fall ein Abstecher in unsere Vorschau zu Splatoon 2, wo wir unsere mehrstündigen Spielerfahrungen zum Online-Shooter teilen. Ein grandioses Paket haben wir diesmal zudem für Fans des neuen Zelda- Abenteuers geschnürt. Auf sagenhaften 18 Seiten findet ihr umfangreiche Lösungs-Guides zu den Titanen-Dungeons mit Taktiken für die Bosskämpfe, den ersten Teil unserer Schreine-Komplettlösung sowie einen Guide zu Links verlorenen Erinnerungen. Frohes Erkunden!

Und nicht zu vergessen: Mit der Ausgabe 06/2017 steht das 20-jährige Jubiläum der N-ZONE in's Haus! Das nehmen wir zum Anlass für verschiedene Sonderaktion, eine davon ist unser großer Lesertreff, zu dem wir bis zu zehn auserkorene Leser in unsere heiligen Redaktionshallen einladen! Ihr wollt dabei sein? Schickt uns einfach eine Mail an johannes.gehrling@computec.de und erzählt uns in wenigen Sätzen von eurer schönsten N-ZONE-Erinnerung. Die besten Einsendungen werden von uns auserkoren und ihre Autoren zu uns in die Redaktion nach Fürth eingeladen!

Das und noch viel mehr lest ihr in der N-ZONE 05/2017, die ihr ab dem 19. April beim Zeitschriftenhändler eures Vertrauens findet.

Der Vorschau-Teil umfasst: Diesmal nur eine Vorschau zu Splatoon 2. Wir haben unser Augenmerk im neuen Heft auf die unzähligen Tests Das Cover der N-ZONE 05/17 Quelle: N-ZONE kleiner und großer Titel für die aktuellen Nintendo-Konsolen gelegt.

Im Test-Bereich findet ihr: Mario Kart 8 Deluxe (Switch), Yo-kai Watch 2 (3DS), Snipperclips (Switch), Shovel Knight: Treasure Trove (Switch), Fast RMX (Switch), Snake Pass (Switch), I Am Setsuna (Switch), Skylanders Imaginators (Switch), Blaster Master Zero (Switch/3DS), Human Resource Machine (Switch), World of Goo (Switch), Bye-Bye Boxboy! (3DS), Little Inferno (Switch), VOEZ (Switch), New Frontier Days: Founding Pioneers (Switch/3DS), Sky Force Anniversary (Wii U), Urban Trial Freestyle (3DS), ACA Neo Geo Metal Slug 3 (Switch), ACA Neo Geo Shock Troopers (Switch), ACA Neo Geo Waku Waku 7 (Switch), Vroom in the night sky (Switch) und Parascientific Escape: Gear Detective (3DS).

Außerdem im Heft: Eine Reportage zum Verkaufsstart der Switch inklusive der Auswertung unserer Leserumfrage zur neuen Konsole, ein Retro-Feature zum allerersten Game Boy, verschiedenstes Switch-Zubehör im Test, ein Guide für sämtliche Titanen-Dungeons, die Fundorte der Foto-Erinnerungen und der erste Teil des Lösungs-Guides zu den Schreinen in The Legend of Zelda: Breath of the Wild sowie unsere beliebte Community-Rubrik.

