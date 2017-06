Unter Videospiel-Fans gilt die E3-Woche gemeinhin als zweites Weihnachten, schließlich bescheren uns die Hersteller auf der Megamesse in Los Angeles jedes Jahr aufs Neue viele tolle Spieleankündigungen und begeistern uns mit Anspieleindrücken zu den kommenden Hits. Für Nintendo-Anhänger war die Bescherung dieses Jahr besonders üppig. So hatten die Japaner mit Super Mario Odyssey für Switch nicht nur eine absolute Spielspaß-Granate im Gepäck, mit den Ankündigungen von Metroid Prime 4, Mario + Rabbids Kingdom Battle, einem neuen Pokémon-Hauptspiel und neuen Ablegern von Yoshi und Kirby für Switch sowie Metroid: Samus Returns für 3DS wurden wir regelrecht mit Überraschungen verwöhnt dieses Jahr! Wir haben keine Mühen und Nachtschichten gescheut, um euch in dieser Ausgabe alles Wissenswerte zu den Highlights der Messe für Nintendo Switch und 3DS auf 22 Seiten in einem großen Vorschau-Special präsentieren zu können. Und das Beste daran: Die meisten dieser Spiele erscheinen bereits in den nächsten sechs Monaten!

Aber auch aktuell stehen tolle Spiele für Switch und 3DS an, die wir natürlich ausgiebig in unserer Teststrecke für euch beleuchten. Der Höhepunkt diesen Monat ist zweifelsfrei unser Test zum innovativen Prügler ARMS. Hat der Mario-Konzern mit dem charmanten Wettkampf nach Splatoon die nächste große Erfolgsmarke in petto? Oder geht das ungewöhnliche Beat 'em Up frühzeitig zu Boden? Lest selbst! Darüber hinaus haben wir auch in der Klassiker-Neuauflage Street Fighter 2: The Final Challengers für Switch die Fäuste geschwungen, die Blockwelten in Minecraft: Nintendo Switch Edition erkundet und umgestaltet, Taktik-Schlachten in Disgaea 5 Complete (Switch) absolviert und unsere eigene Oasensiedlung in Ever Oasis auf dem 3DS zum Florieren gebracht.

Das und noch viel mehr lest ihr in der N-ZONE 07/2017, die ihr ab dem 28. Juni beim Zeitschriftenhändler eures Vertrauens findet.

Das Cover der N-ZONE 07/17 Quelle: N-ZONE

Der Vorschau-Teil umfasst: Nintendo auf der E3 2017, Super Mario Odyssey (Switch), Mario + Rabbids Kingdom Battle (Switch), Splatoon 2 (Switch), Fire Emblem Warriors (Switch), Xenoblade Chronicles 2 (Switch), Yoshi für Switch (Switch), Kirby für Switch (Switch), Pokémon Tekken DX (Switch), Starlink: Battle for Atlas (Switch), FIFA 18 (Switch), Metroid: Samus Returns (3DS), The Elder Scrolls 5: Skyrim (Switch), Rocket League (Switch), Mario & Luigi: Superstar Saga + Bowsers Schergen (3DS), Pokémon Ultrasonne & Ultramond (3DS), Sonic Forces (Switch), Metroid Prime 4 (Switch) und Sushi Striker: The Way of Sushido (3DS)

Im Test-Bereich findet ihr diesmal: ARMS (Switch), Ultra Street Fighter 2: The Final Challengers (Switch), Minecraft: Nintendo Switch Edition (Switch), Disgaea 5 Complete (Switch), Darksiders Warmastered Edition (Wii U), Ever Oasis (3DS), Harvest Moon: Dorf des Himmelsbaumes (3DS), Landwirtschafts-Simulator 2018 (3DS), Thumper (Switch), Elliot Quest (3DS), NBA playgrounds (Switch), Shantae: Half-Genie Hero (Switch), Tumbleseed (Switch) und Bonk's Revenge (Wii U).

Außerdem im Heft: Eine Reportage zu den zweiten fünf Jahren N-ZONE-Historie, ein Special zu unserem Lesertreff im Mai, ein Retro-Feature zu Mystic Quest für den Game Boy, eine Leserumfrage, ein Special zu 1000 Fakten Warios Sinnloswissen, der dritte und letzte Teil des Lösungs-Guides zu den Schreinen in The Legend of Zelda: Breath of the Wild sowie unsere beliebte Community-Rubrik.

