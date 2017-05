Ganze 20 Jahre berichtet die N-ZONE-Redaktion nun schon über die spannende Welt rund um Nintendos Konsolen und Spiele. Da es niemals ohne euch, die Leser, zu diesem großen Jubiläum gekommen wäre, feiern wir natürlich ausgiebig mit euch und spendieren deshalb eine fesche 16-seitige Sonderbeilage mit spannenden Fakten, interessanten Anekdoten, einem großen Gewinnspiel und noch vielem mehr! Doch das ist nur der Anfang unserer Aktionen zu diesem besonderen Geburtstag. Weiter hinten im Magazin erwarten euch auch eine Leserumfrage (für deren Teilnahme ihr Preise gewinnen könnt!) sowie der erste Teil unserer vierteiligen Reportage-Reihe, in der wir die lange N-ZONE-Historie ausführlich Revue passieren lassen.

Und es gibt noch mehr Grund zur Freude für Nintendo-Fans, denn die Switch ist weiterhin auf Erfolgskurs. Beinahe drei Millionen Konsolen konnten alleine im März weltweit abgesetzt werden, während die Switch weiterhin stark gefragt und daher allerorts ständig ausverkauft ist. An diesen Erfolg möchte Big N natürlich schnellstmöglich anknüpfen und legt daher im Sommer mit ARMS und Splatoon 2 weitere Blockbuster-Titel nach, damit den Besitzern der neuen Hybrid-Konsole so schnell nicht langweilig wird. Im Vorschau-Teil haben wir passend dazu frische Infos zu beiden Spielen. Unter anderem erfahrt ihr, was es mit dem neuen Spielmodus "Salmon Run" in Splatoon 2 auf sich hat und welche abgefahrenen neuen Kämpfer für ARMS präsentiert wurden. Außerdem stellen wir euch den kürzlich enthüllten New Nintendo 2DS XL vor, der ebenfalls im Sommer schon im Handel landen wird. Weitere Vorschauen erwarten euch diesmal unter anderem zu Minecraft: Nintendo Switch Edition, Sonic Forces (Switch) sowie zu Monster Hunter Stories und Hey! Pikmin für 3DS. Außerdem testen wir Fire Emblem Echoes für 3DS und liefern den zweiten Teil unserer Schreine-Komplettlösung von The Legend of Zelda: Breath of the Wild.

Das und noch viel mehr lest ihr in der N-ZONE 06/2017, die ihr ab dem 17. Mai beim Zeitschriftenhändler eures Vertrauens findet.

Das Cover der N-ZONE 06/17 Quelle: N-ZONE Der Vorschau-Teil umfasst: New Nintendo 2DS XL, Splatoon 2 (Switch), ARMS (Switch), Minecraft: Nintendo Switch Edition (Switch), Sonic Forces (Switch), Monster Hunter Stories (3DS), Miitopia (3DS) und Hey! Pikmin (3DS)

Im Test-Bereich findet ihr diesmal: Lego City Undercover (Switch), Puyo Puyo Tetris (Switch), Has-been Heroes (Switch), ein Nachspiel zu Mario Kart 8 Deluxe (Switch), Fire Emblem Echoes: Shadows of Valentia (3DS), Graceful Explosion Machine (Switch), Mr. Shifty (Switch), Wonder Boy: The Dragon's Trap (Switch), Kamiko (Switch) und ACA Neogeo Alpha Mission II (Switch).

Außerdem im Heft: Eine Reportage zu den ersten fünf Jahren N-ZONE-Historie, ein Retro-Feature zu Bajo-Kazooie, noch mehr Switch-Zubehör im Test, eine Leserumfrage, der zweite Teil des Lösungs-Guides zu den Schreinen in The Legend of Zelda: Breath of the Wild sowie unsere beliebte Community-Rubrik.

