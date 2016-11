Das monatelange Warten hat ein Ende, nun endlich ist der Vorhang gefallen: Nintendo hat seine neueste Konsole, welche auf den Namen Switch getauft wurde, der Öffentlichkeit vorgestellt. Das ehemals unter dem Codenamen "NX" bekannte Gerät verbindet dabei Handheld und Heimkonsole in einem Gerät und wird bereits im kommenden März erscheinen. Auf satten 21 Seiten verraten wir euch alles, was ihr zur Switch wissen müsst. Das ist aber natürlich noch längst nicht alles. Auch Freunde von längst vergangenen Retro-Konsolen kommen auf ihreKosten, testen wir in dieser Ausgabe doch das Nintendo Classic Mini: NES. Damit könnt ihr bequem auf modernen Fernsehern 30 verschiedene Retro-Klassiker zocken. Abgerundet wird das Angebot mit einem umfangreichen Test zu Skylanders Imaginators, diversen DLCs zu Hyrule Warriors: Legends und Ace Attorney: Spirit of Justice sowie einer interessanten Hardware-Reportage über die Evolution der Nintendo-Controller. Ebenfalls mit dabei sind selbstverständlich beliebte Rubriken wie die eShop-Strecke oder die Interaktiv-Seiten der N-ZONE-Community.

Das und noch viel mehr lest ihr in der N-ZONE 12/2016, die ihr ab dem 16. November beim Zeitschriftenhändler eures Vertrauens findet.

Das Cover der N-ZONE 12/16 Quelle: N-ZONE Der Vorschau-Teil umfasst: Nintendo Switch (Hardware), Dragon Quest XI (3DS), Beyond Good & Evil 2 (Switch), Dragon Quest X (Switch), Dragon Quest XI (Switch), Just Dance 2017 (Switch), Mario Kart (Switch), NBA 2K (Switch), Project Sonic (Switch), Splatoon (Switch), Super Mario Maker (Switch), Super Mario (Switch), Super Smash Bros. (Switch), Tank It! (Switch), The Elder Scrolls 5: Skyrim (Switch) und natürlich The Legend of Zelda: Breath of the Wild (Switch).

Im Test-Bereich findet ihr: Nintendo Classic Mini: Nintendo Entertainment System (Hardware), Mr. Pumpkin Adventures (Wii U), Skylanders Imaginators (Wii U), Project Zero 2: Wii Edition (Wii U), Wario Ware: Smooth Moves (Wii U), Breath of Fire 2 (3DS), Corpse Party (3DS), Gurumin 3D: A Monsterous Adventure (3DS), Super Castlevania 4 (3DS), Super Ghouls 'n' Ghosts (3DS) sowie Nachspiele von Hyrule Warriors: Legends - A Link Between Worlds Paket und Phoenix Wright: Ace Attorney - Spirit of Justice: Turnabout Time Traveller.

Außerdem im Heft: Ein Retro-Feature zum COLOR TV-GAME, eine Reportage über die Entwicklung der Nintendo-Controller, Tipps und Tricks zu Skylanders Imaginators sowie unser Report "Wenn Spielen zur Arbeit wird".

