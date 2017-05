Die meisten Lizenzrechte rund um das Komprimierungsformat MP3 wurden am 23. April aufgegeben. Dies gab das Fraunhofer Institut bekannt, welches zusammen mit dem Konzern Technicolor die Lizenzrechte rund um MP3 hielt. Auch das Technikportal engadget berichtet. Was viele vielleicht gar nicht wissen: das in Deutschland ansässige Fraunhofer Institut für integrierte Schaltungen, welches einer Organisation rund um Forschungs- und Entwicklungsdienstleistungen angehört, hatte das beliebte MP3-Format kreiert, welches sich Anfang der 90er Jahre des letzten Jahrhunderts rasend schnell verbreitete. Denn durch das Analysieren von den damals noch extrem großen Standard-Audiodateien konnten Dateiinformationen weggelassen werden, die vom Komprimierungsalgorithmus als für den Klang relativ unwichtig erachtet wurden. Dadurch konnte das MP3-Format deutlich platzsparender Sound in einer Datei speichern als jedes andere Format zuvor.

Das Ende der MP3 Quelle: Screenshot iis.fraunhofer.de Dies führte zu zwei wichtigen Entwicklungen: zum einen konnten Musikliebhaber ihre CDs in das MP3-Format umwandeln und auf für damalige Verhältnisse winzige MP3-Player kopieren, um ihre Musik unterwegs anhören zu können. Zum anderen ließ sich Musik über das Internet deutlich leichter verbreiten, denn eine kleinere Datei bedeutet natürlich auch, dass der Download schneller vonstatten geht. Wenn man bedenkt, dass damals die weitaus meisten Nutzer noch mit 56K-Modems unterwegs waren und man den Internetzugang pro Minute Nutzungszeit bezahlte, war das MP3-Format eine kleine Revolution. Den ersten DSL-Anschluss für Privatnutzer gab es erst kurz vor der Jahrtausendwende. Auch innerhalb von Videodateien wurde und wird MP3 oft für die Sounddaten genutzt. Inzwischen sind aber zahlreiche weitere Formate entwickelt worden, die bei gleicher Qualität abermals kleinere Dateigrößen zulassen oder auch trotz einem nicht mehr wahrnehmbaren Qualitätsverlust relativ kleine Dateien ermöglichen. Vor allem durch das rasant ansteigende Interesse an Streamingdiensten, auch für Filme, spielt MP3 daher inzwischen keine Rolle mehr. AAC gilt hier nun als der Standard. Natürlich bedeutet das Ende der Lizenzierung nicht das komplette Ende des MP3-Formates - wer möchte, der kann weiterhin seine Musik im MP3-Format nutzen. Auch werden Player und Playersoftware weiterhin MP3 abspielen können.