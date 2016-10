Symphonic Selections: Orchestrale Spiele-Soundtracks - gewinnt 2 Tickets für den 12.11.2016!

Nach den Erfolgen in London, Tokyo und San Francisco nun auch in Bochum: Symphonic Selections, orchestrale Soundtracks aus Videospielklassikern. Die Idee, die Musik aus Videospielen in Konzerte zu übertragen, brachte der Produzent Thomas Böcker aus Japan in die Welt. Dabei lässt er die Klänge aus Erfolgs-Games wie Final Fantasy und Turrican in neuer Form durch ein klassisches Orchester zum Leben erwecken, und es zeigt sich, welche Virtuosität diese Musik und ihre Komponisten auch im Konzertsaal zu bieten haben.

Chris Hülsbeck, der sein 30-jähriges Jubiläum als Komponist für Spielemusik begeht, feiert eine Weltpremiere. Nachdem im ersten Teil Musik aus Klassikern wie "Final Fantasy", "Clash of Clans" und "Everybody's Gone to the Rapture" erklingt, präsentieren wir im zweiten Teil erstmals die Orchesterfassung der Musik aus "Turrican II". Zu diesem besonderen Anlass wird Chris Hülsbeck in Einführungen vor den Konzerten im Gespräch mit Dr. Jan Zottmann und Thomas Böcker einen Einblick in seine Karriere geben.

