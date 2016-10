Lucidsound LS 30​: Gewinnt einen von zwei hochwertigen Headsets

Ihr habt euch schon des Öfteren Beats-Kopfhörer angeschaut und dabei gedacht: "Wäre es nicht toll, wenn es auch GamingHeadsets in dem Stil gäbe?" Wirklich? Dann gibt es nun Abhilfe für euch: das Lucidsound LS 30. Und das hat sogar einen immensen Vorteil: Im Gegensatz zu eingangs erwähnten Hörern ist das LS 30 sogar richtig klasse und kein überteuerter Plastikschrott aus der Sondermüll-Abfertigung. Das erste Headset aus dem Hause Lucidsound (Gründer übrigens Ex-Tritton-Chef Christopher von Huben) ist extrem hochwertig verarbeitet - weiche Polster an den Hörmuscheln, ein ebenso weich gepolsterter Bügel aus robustem Metall -, sieht dabei aber eher wie ein Designer-Werk denn wie ein Stück Gaming-Hardware aus.

An der SoundFront gibt es auch nichts zu mäkeln. Heimlicher Star dabei ist allerdings das abnehmbare Mikro, das kristallklaren Sprach-Chat ermöglicht. Der Sound selbst ist vor allem eines: wuchtig und basslastig. Das freut all jene, die am liebsten krachende Action-Titel spielen oder das Headset gleich noch für Filme nutzen wollen. Nachteil allerdings ist, dass das LS 30 auf reinen Stereo-Sound setzt, sprich: kein 5.1, kein 7.1, nicht mal die Simulation irgendwelcher Raumklänge. Für Shooter-Fans, die kompetitiv unterwegs sind, taugt das LS 30 also nur bedingt. Und die hochwertige, optisch ansprechende Verarbeitung hat auch ihren Preis - 150 Euro sind fällig. Dafür gibt's dann immerhin das wohl beste Stereo-Headset am Markt. Wir verlosen insgesamt zwei dieser schmucken Stücke!

So macht ihr mit

Ihr wollt mitmachen? Schreibt uns eine Mail mit der Antwort der Gewinnspielfrage: "Wie viel wiegt das Lucidsound LS 30?" Schickt die richtige Antwort mit eurem vollständigen Namen und eurer vollständigen Adresse an gewinnspiel@pcgames.de. Als Betreff wählt ihr "Lucid". Das Gewinnspiel läuft vom 4. Oktober bis zum 4. November 2016 um 23:59 Uhr. Alle Mails, die danach eintreffen, werden in der Auswahl nicht mehr berücksichtigt. Hier geht's zu unseren Teilnahmebedingungen.