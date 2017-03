MotoGP 17: Offizielle WM-Simulation erscheint im Juni

Die Rennspielspezialisten von Milestone haben soeben per Pressemitteilung MotoGP 17 angekündigt. Der Release ist für den 15. Juni auf PC, PS4 (Pro) und Xbox One geplant. In MotoGP 17 können Motorradfreaks die offizielle Weltmeisterschaft zwar nur virtuell, dafür aber völlig gefahrlos am heimischen Bildschirm respektive TV nachspielen. MotoGP 17 bietet alle Fahrer, Teams und Strecken der aktuellen WM-Saison 2017. Mit an Bord ist auch die von Red Bull ausgerichtete Nachwuchs-WM, der sogenannte Rookies Cup.

MotoGP 17 soll laut Milestone weit mehr als nur ein bloßes Update der letztjährigen Iteration werden, "sondern ein vollwertiges Spiel mit all den Innovationen", nach denen sich die Serienfans gesehnt hätten. An bislang bekannten Neuerungen wird MotoGP 17 einen kompetitiven Online-Modus und einen "komplett überarbeiteten" Karriere-Modus bieten. Das soll aber noch längst nicht alles sein. In den nächsten Monaten gäbe es noch "viel Großes" zu sehen. Erstes Bildmaterial zu MotoGP 17 gibt's schon heute, zu finden im Anschluss.