Am 15. Juni erscheint die Motorradrennsimulation MotoGP 17 für PC, PS4 (Pro) und Xbox One. Mit an Bord wird auch der sogenannte "Manager-Karriere"-Modus sein, der jetzt von Publisher Bandai Namco und Entwickler Milestone vorgestellt wurde. Dort übernimmt der Spieler die Verantwortung über sein eigenes Team aus Rennfahrern, kümmert sich um das Management und investiert in neues Equipment. Möglicherweise hat der große Erfolg von Segas Motorsport Manager zum Einbau des "Manager-Karriere"-Modus geführt.

MotoGP 17 bietet alle Fahrer, Teams und Strecken der aktuellen WM-Saison 2017. Ebenfalls enthalten ist die von Red Bull ausgerichtete Nachwuchs-WM, der sogenannte Rookies Cup. Milestone verspricht, anders als bei vielen anderen jährlich erscheinenden Sporttiteln, MotoGP 17 werde ein vollkommen neues Spiel mit einer großen Menge an Neuerungen, wie eben dem angesprochenen "Manager-Karriere"-Modus. Direkt im Anschluss könnt ihr euch den neuesten Gameplay-Trailer zu MotoGP 17 mit Szenestar Valentino Rossi ansehen. Weitere News und Infos findet ihr wie üblich auf der Themenseite zu MotoGP 17.