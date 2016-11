Mosaic: ​Among-the-Sleep-Macher kündigen Depri-Adventure an

Krillbite Studio, bekannt geworden durch das ungewöhnliche Horrorspiel Among the Sleep, haben heute ihr neuestes Werk angekündigt. Dieses trägt den Titel Mosaic und soll voraussichtlich Ende des kommenden Jahres auf PC und PS4 erscheinen. Eine Umsetzung für Xbox One scheint aber ebenfalls nicht ausgeschlossen. Mosaic geht in eine völlig andere Richtung als Among the Sleep, handelt es sich doch um ein Point'n'Click-Adventure, oder zumindest so etwas Ähnliches. Laut Krillbite ist es "schwierig, es auf ein Genre festzulegen".

Mosaic spielt in einer grauen und trostlosen Alltagswelt. Der Protagonist verbringt seine immer gleich ablaufenden Tage in einer kalten, systematisch aufgebauten Großstadt. Sein Leben hat kein Sinn. Mit einem Male ändert sich aber alles, als "merkwürdige Dinge" passieren. Was damit gemeint ist, verrät Krillbite nicht. Mehr über Mosaic erfahren wir aber schon in Kürze auf dem Playstation Experience Event, dass am 3. und 4. Dezember in Anaheim, Kalifornien stattfindet. Unterhalb könnt ihr euch den ersten Teaser-Trailer zu Mosaic ansehen.