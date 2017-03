Mordhau: Mittelalter-Kampfsimulation erfolgreich bei Kickstarter

Bei Kickstarter hat jetzt die Crowdfunding-Kampagne für Mordhau begonnen. Die gewünschte Mindestzielsumme von 80.000 US-Dollar ist schon annähernd erreicht. Ge"backt" werden kann noch bis 7. April. Das erste und selbsterklärende Stretchgoal "More Weapons & Armor" (zu Deutsch: "Mehr Waffen und Rüstungen") liegt bei 125.000 Dollar. Sollte die Spendenbereitschaft für das Unreal-Engine-4-Spiel in der derzeitigem Form anhalten, sollte das Erreichen nur eine Frage von Tagen sein. Weitere Stretchgoals werden erst noch bekannt gegeben.

Mordhau soll eine möglichst realistische Mittelalter-Kampfsimulation werden. Anders als beispielsweise im kürzlich erschienen For Honor blickt der Spieler aus der Ego-Perspektive auf das Schlachtfeld. Mordhau setzt einzig und alleine auf Multiplayer-Gameplay für bis zu 64 Spieler - inklusive Belagerungswaffen und berittenem Kampf. In der Mache ist Mordhau bislang nur für den PC. Umsetzungen für weitere Plattformen, also insbesondere wohl PS4 und Xbox One, schließt Entwicklungschef Marko Grgurovič aber zumindest nicht aus. Der Release ist - Stand heute - für März 2018 via Steam vorgesehen.

Quelle: Kickstarter