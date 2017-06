Monster Hunter: World für PC, PS4 und Xbox One angekündigt

Capcom hat im Rahmen von Sonys E3-Pressekonferenz den neuesten Teil seiner beliebten Monster-Hunter-Reihe angekündigt. Der heißt Monster Hunter: World und soll Anfang des kommendes Jahres für PS4 und Xbox One erscheinen. Überraschenderweise ist auch eine PC-Version geplant. Deren Release erfolgt aber erst zu einem späteren Zeitpunkt. Von einer Umsetzung für Nintendo Switch ist hingegen keine Rede. Allerdings wurde gerade erst vor Messebeginn bestätigt, dass Monster Hunter Generations (als Monster Hunter XX) auf die Hybrid-Konsole portiert wird.

Doch zurück zu Monster Hunter: World: Das kommende Action-Rollenspiel entführt Spieler in ein lebendiges, atmendes Ökosystem, in dem sie in der Rolle von Jägern in weitläufigem, sich ständig veränderndem Terrain grausame Kreaturen suchen und diese in aufregenden Kämpfen zur Strecke bringen. Wieder mit an Bord ist ein Koop-Modus für maximal vier Spieler. Dank des von Capcom so getauften "Drop-In-Multiplayer-Systems" können Mitspieler dabei jederzeit ein- und aussteigen, um in besonders schwierigen Kämpfen Unterstützung zu liefern. In der Galerie findet ihr Screenshots und Artworks zu Monster Hunter: World. Den ersten Trailer könnt ihr euch ebenfalls hier bei uns ansehen.