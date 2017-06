Mit Monster Hunter World wurde in diesem Jahr im Rahmen der E3-Pressekonferenz von Sony ein neuer Ableger der Action-Rollenspiel-Reihe für PC, PlayStation 4 und Xbox One vorgestellt. Publisher Capcom hat nun bekannt gegeben, dass das Spiel erstmals auf der diesjährigen gamescom 2017 in Köln für Besucher spielbar sein wird. Die weltweit größte Spielemesse findet in diesem Jahr zwischen dem 22. und 26. August 2017 statt.

In naher Zukunft möchte das Team weitere Informationen zum gamescom-Auftritt veröffentlichen. In Monster Hunter World dürfen sich Fans unter anderem auf das bekannte Crafting- und Quest-System sowie auf neue Ausrüstung, Waffen und Monster freuen. Das Abenteuer kann alleine oder gemeinsam mit drei weiteren Freunden online gespielt werden. Hier haben westliche Spieler erstmals die Möglichkeit mit Fans auf Japan zusammenzuspielen. Besitzer einer PlayStation 4 erhalten außerdem einige exklusive Inhalte. Details hierzu wird Publisher Capcom in Kürze mitteilen.

Das Action-Rollenspiel wird Anfang 2018 für PlayStation 4 und Xbox One erscheinen. PC-Spieler müssen etwas länger auf die Umsetzung warten. Weitere Informationen stehen dazu noch nicht zur Verfügung. Wenn ihr mehr zu Monster Hunter World erfahren wollt, findet ihr zusätzliche Meldungen und Videos auf unserer Themenseite.