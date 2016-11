Dass ein Film zur Spiele-Serie Monster Hunter geplant ist, verriet Spiele-Producer Ryozo Tsujimoto während der Tokyo Game Show. Und nun steht euch fest, wer sich um die Verfilmung kümmert.

Paul W.S. Anderson und sein Produzenten-Partner Jeremy Bolt widmen sich der Marke. Paul W.S. Anderson, der sich bisher um die Filmreihe Resident Evil gekümmert hat, schrieb bereits ein Drehbuch. Außerdem wurden schon Konzeptzeichnungen zum Film erstellt. Es sollen allerdings mindestens zwei Filme werden, wobei es auch eine Option gibt, eine komplette Filmreihe daraus zu machen, sofern die ersten beiden Streifen gut ankommen.

Die Special Effects werden von der Firma Mr. X erstellt, was den Filmen ein Budget von etwa 50 Millionen US-Dollar ermöglicht. Dies entspricht in etwa dem Budget der Resident-Evil-Filme. Der Unterschied ist aber, dass sich Monster Hunter an ein etwas jüngeres Publikum jugendlicher Gamer richten wird.

Über die Geschichte des Film ist bekannt, dass diese in unserer Welt beginnt, wo ein "normaler" Arbeiter entdeckt, dass er der Nachfahre eines uralten Helden ist. Nun muss er in eine andere Welt reisen, um dort ein Monster Hunter zu werden, bevor es die gefährlichen Kreaturen dieser Welt schaffen, unsere zu vernichten. Die Dreharbeiten sollen entweder in China oder Südafrika stattfinden. Weitere Details werden zu einem späteren Zeitpunkt bekannt gegeben.

Quelle: Dark Horizons