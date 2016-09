Monster Hunter: Hollywood arbeitet an einem Film zum Spiel​

Spieleverfilmungen sind immer ein zweischneidiges Schwert. Die meisten Filme zu Spielen können einfach nicht überzeugen - weder die Fans der Spiele, noch die Kinogänger, welche die Vorlage gar nicht kennen.

Und trotzdem wollen die Filmstudios in Hollywood immer wieder die in Spielen interessanten Geschichte auf die Leinwand bringen. Während der Tokyo Game Show gab Capcoms Producer Ryozo Tsujimoto bekannt, dass sich derzeit ein Kinofilm zur Spielereihe Monster Hunter in Entwicklung befinden würde. Der Film würde bei einem Studio in Hollywood entstehen.

Mehr wollte Ryozo Tsujimoto dazu noch nicht sagen. Vermutlich befindet sich alles noch in einer sehr frühen Entwicklungsphase. Laut Ryozo Tsujimoto würde man aber durchaus damit rechnen können, einen Monster-Hunter-Film auf der Leinwand sehen zu können. Es sei keines der Projekte, von denen er glaubt, dass sie wieder sang- und klanglos eingestellt werden. Weitere Details zum Film gibt es momentan noch nicht.

Ein Film zu Monster Hunter wäre sicher interessant. Vor allem die Kämpfe gegen die gigantischen Kreaturen könnten man auf der Leinwand spektakulär in Szene setzen. Allerdings hat selbst die Verfilmung zum MMORPG World of Warcraft gezeigt, dass ein als Spiel erfolgreiches Franchise als Film nicht unbedingt ebenfalls Erfolg haben muss.

Quelle: Kotaku