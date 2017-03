Mittelerde: Schatten des Krieges - 16 Minuten langer Gameplay-Trailer ist da!

12.03.2017 um 16:15 Uhr Mittelerde: Schatten des Krieges zeigt sich im ersten, gleich 16 Minuten langen Gameplay-Trailer - wohlgemerkt mit Alpha-Vermerk. Das vom Vorgänger bekannte Nemesis-System soll dabei ausgebaut und auf die gesamte Welt übertragen werden. In Schatten des Krieges wird das System durch Gefolgsleute erweitert, die ganz neue Geschichten über Loyalität, Verrat und Rache zur Folge haben sollen. Dazu kommen sogenannte Nemesis-Festungen: Diese ermöglichen es Spielern, verschiedene Strategien zu verfolgen, um dynamische Festungen zu erobern und individuelle Welten mit einzigartigen Ork-Armeen zu erschaffen. Mittelerde: Schatten des Krieges ist vom 24. August 2017 an für Xbox One, Project Scorpio, PC mit Windows 10 (Windows Store und Steam), Playstation 4 und Playstation 4 Pro erhältlich.

Mehr zu Mittelerde: Schatten des Krieges findet ihr auf unserer Themenseite.