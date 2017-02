Mittelerde: Schatten des Krieges erscheint am 24. August 2017 - auch für den PC. Doch der Release ist für Nutzer von Windows 10 reserviert - obwohl Monoliths Action-Adventure auch über Steam erscheint, sind Benutzer von Windows 7 und 8 vom Spielen ausgeschlossen. Das ist eine Premiere! Zuvor erschien selbst Quantum Break bei seinem nachträglichen Steam-Release für ältere Windows-Versionen, trotz vorheriger Win-10-Exklusivität. Sollte das eine Trendwende in der Spielebranche bedeuten, könnte der Release von Middle-Earth: Shadow of War (so der Originaltitel) das Ende der Windows-7-Ära für PC-Spieler einläuten.

Die offizielle Pressemitteilung von Warner Bros. Interactive spricht darüber hinaus davon, dass Mittelerde: Schatten des Krieges Xbox Play Anywhere unterstützt. Das lässt auf eine parallele Veröffentlichung im Microsoft Store für Windows 10 schließen. Play Anywhere erlaubt es Käufern einer digitalen Xbox-One-Version, das jeweilige Spiel mit demselben Code zusätzlich am PC zu aktivieren - und umgekehrt. Anschließend können Spielstände zwischen den beiden Plattformen ausgetauscht werden. Nett! Weniger schön: Preise von bis zu 300 Euro für die Collector's Edition des gerade angekündigten Acton-Adventures!