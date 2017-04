Mittelerde: Schatten des Krieges: Video zeigt überarbeitetes Nemesis-System

Am 24. August 2017 erscheint mit Mittelerde: Schatten des Krieges der offizielle Nachfolger zu Mordors Schatten für PC, PlayStation 4 und Xbox One. Auch diesmal dürfen sich Spieler auf das sogenannte Nemesis-System freuen, das im zweiten Teil zurückkehren wird. Die Funktion beobachtet eure Aktionen im Spiel. Sollte beispielsweise ein Gegner nach einer langen Schlacht vom Schlachtfeld fliehen, wird er beim nächsten Treffen verschiedene Wunden und Verletzungen haben. In Mittelerde: Schatten des Krieges wird das Nemesis-System nun auf Gebäude erweitert.

Demnach haben Spieler die Möglichkeit unterschiedliche Festungen zu schwächen, indem sie Schlüsselfiguren ausschalten. Die Generäle, die die entsprechenden Festungen bewachen, haben sogar Einfluss auf die Einheiten im umliegenden Gebiet. Die Internetseite IGN hat dazu ein neues Video zum Spiel veröffentlicht. Michael de Plater (VP of Creative bei Monolith Productions) erklärt darin die Neuerungen des Nemesis-Systems.



Wenn Spieler den Overlord einer Festung ausgeschaltet haben, können sie das Gebäude übernehmen und von einem eigenen Overlord bewachen lassen. Abhängig von der gewählten Klasse, wird sich nicht nur die Festung, sondern auch das Gebiet vom Aussehen verändern. Weitere Meldungen und Videos zu Mittelerde: Schatten des Krieges findet Ihr auf unserer Themenseite.

Quelle: PCGamesN