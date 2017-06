Wenige Tage vor dem Start der E3 2017 in Los Angeles hat Publisher Warner Bros. Interactive Entertainment einen neuen Trailer zu Mittelerde: Schatten des Krieges veröffentlicht. Darin erhalten Spieler einen Ausblick auf die Geschichte, die das Actionspiel von Entwickler Monolith Productions erzählen wird. Die Ereignisse von Schatten des Krieges schließen direkt an den 2014 veröffentlichten Vorgänger Mordors Schatten an. Das entsprechende Video findet Ihr unterhalb der Meldung.

Das Entwicklerteam wird weitere Details zum Spiel im Rahmen des E3 Coliseums mitteilen. Am 15. Juni 2017 um 02 Uhr deutscher Zeit erhalten Spieler einen exklusiven Blick hinter die Kulissen der Entwicklung. Die Präsentation kann live über Twitch und YouTube mitverfolgt werden. Darüber hinaus wurde in dieser Woche bekannt gegeben, dass Troy Baker erneut als Synchronstimme von Talion in der englischen Version zu hören sein wird. Weitere Meldungen und Videos zu Mittelerde: Schatten des Krieges findet Ihr auf unserer Themenseite.