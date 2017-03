Ende Februar hat das Entwicklerteam von Monolith Productions die Entwicklung von Mittelerde: Schatten des Krieges offiziell mit einem ersten Cinematic-Trailer bestätigt. Das Action-Adventure von Publisher Warner Bros. Interactive Entertainment wird bereits am 24. August 2017 für PC, PlayStation 4 und Xbox One im Handel erscheinen. In einem Interview mit der Internetseite GamesRadar hat Monolith-Vizepräsident Michael de Plater nun einen möglichen Import von Speicherdaten des Vorgängers - Mittelerde: Mordors Schatten - angedeutet.

Auf die Frage, ob die Speicherdaten zwischen den beiden Spielen getauscht werden könnten, antwortete de Plater: "Oh... Ich erinnere mich nicht daran, was ich darüber sagen darf." Anschließend verließ der Vizepräsident das Interview, um mit einem Verantwortlichen von Warner Bros. über das Thema zu sprechen. Danach lautete seine Antwort: "Wir werden zu diesem Zeitpunkt nichts dazu sagen." Demnach besteht tatsächlich die Möglichkeit, dass Spieler ihre Daten in den kommenden Nachfolger importieren können. Eine Bestätigung ist dies allerdings noch nicht. Zuletzt wurde der erste Gameplay-Trailer zum Action-Adventure veröffentlicht, der insgesamt 16 Minuten Gameplay bereit hält. Weitere Meldungen und Videos zu Mittelerde: Schatten des Krieges findet Ihr auf unserer Themenseite.

Quelle: GamesRadar