Mittelerde: Schatten des Krieges erscheint einige Wochen später als bisher angekündigt. Neuer Release-Termin ist der 10. Oktober 2017 anstatt der 24. August, wie bislang geplant. Man habe "diese schwierige Entscheidung" getroffen, so Entwickler Monolith Productions in der Stellungnahme zur Verschiebung, um letztendlich "die bestmögliche Qualität" abliefern zu können. Es folgen eine Entschuldigung und das Versprechen, ein "geiles" Spiel abzuliefern. Auf der E3 2017 in Los Angeles (13. bis 15. Juni) werde man Mittelerde: Schatten des Krieges präsentieren.

Die Verschiebung von Mittelerde: Schatten des Krieges, wenn auch nur um einige Wochen, kommt durchaus ein wenig überraschend. Der Nachfolger zu Mittelerde: Mordors Schatten wurde nämlich gerade erst im März dieses Jahres überhaupt angekündigt. Mittelerde: Schatten des Krieges erzählt die Geschichte von Talion und Celebrimbor weiter. Erneut essentieller Bestandteil des Gameplays ist das hochgelobte Nemesis-System, das mit dem Vorgänger eingeführt wurde. Alle weiteren News und Infos findet ihr wie gewohnt auf der bislang natürlich noch nicht sonderlich umfangreichen Themenseite zu Mittelerde: Schatten des Krieges.

Quelle: Monolith Productions