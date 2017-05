Mittelerde: Schatten des Krieges wird nach Mittelerde: Mordors Schatten der zweite Teil der Reihe sein, in dem wir den Waldläufer Talion und seinen Verbündeten, den Elbenschmied Celebrimbor, in ihrem Kampf gegen das Böse begleiten. Das von Monolith entwickelte Action-Adventure soll mit dem zweiten Teil - Schatten des Krieges - nun sehr viel mehr Features und Gameplay-Mechaniken besitzen, als noch der vorherige Teil. Nun wurden einige der neuen Features in einem Stream gezeigt, die 88-minütige Aufnahme des Livestreams seht ihr hier:



Mittelerde: Schatten des Krieges spielt nach der Der Hobbit-Erzählung, aber vor den Geschehnissen aus Der Herr der Ringe. Für den zweiten Teil baut Monolith unter anderem das Nemesis-System weiter aus und fügt das Einnehmen von Festungen mit durch Talion kontrollierten Orks hinzu. Weiterhin wird sich der Spieler in einer offenen Welt bewegen, in der die Story als roter Faden dient. Am 22. August dürfen dann alle Fans des Waldläufers das Spiel in den Händen halten.

Quelle: Monolith Games