Während der "E3 Coliseum"-Show plauderte Troy Baker ein wenig über Mittelerde: Schatten des Krieges. Baker leiht dem Protagonisten Talion erneut seine Stimme und per Motion-Capture auch seine Körpersprache. Während des Gespräches mit Produzent Michael de Plater wurden einige neue Informationen bekannt.

Schon zum Anfang der Konversation ging es um die Namen der Orks. Die braunen und grünen Zeitgenossen sollen sehr viel mehr Charakter als die Orks des Vorgängerspiels haben - auch deswegen hätten sie besonders einzigartige Namen, wie Greg the Groinsnatcher, Bob the Builder oder auch Harry the Hatchet - die deutschen Namen werden natürlich entsprechend angepasst. Durch besondere Leistungen erhalten Orks nun sogar Spitznamen. Sollte zum Beispiel ein Ork einen Drachen im Kampf töten, würde er den Spitznamen Drachentöter erhalten.

Auch das Nemesis-System sei überarbeitet worden. Solltet ihr eine Mission nicht erfolgreich abschließen, müsst ihr mit eurem Fehler leben - eine zweite Chance gibt es nicht. Dadurch soll jeder Spieler seine ganz eigene Geschichte erleben. Michael de Plater führt den Punkt weiter aus: Sollte der virtuelle Held während eines Angriffs auf eine gegnerische Festung umkommen, spult die Zeit nach vorne. Die Bösewichte werden stärker und eure Verbündeten werden gefangen genommen. Mittelerde: Schatten des Krieges erscheint am 10. Oktober 2017 für PC, PS4 und Xbox One.

Quelle: E3 Coliseum