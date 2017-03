Mittelerde: Schatten des Krieges - Kurzer Gameplay-Teaser, morgen in voller Länge

Vor wenigen Tagen wurde Mittelerde: Schatten des Krieges nach mehreren Leaks im Vorfeld auch offiziell angekündigt. Echte Spielszenen aus dem Nachfolger von Mittelerde: Mordors Schatten gab es bislang allerdings noch nicht zu sehen. Die Enthüllung fand mit einem ausschließlich aus vorab berechneten CGI-Sequenzen bestehenden Video statt. Am 8. März ändert sich das. Morgen will Publisher Warner Bros. nämlich den ersten Gameplay-Trailer zu Mittelerde: Schatten des Krieges veröffentlichen. Ein bereits jetzt verfügbarer, sehr kurze Teaser gibt eine erste Ahnung davon, was erwartet werden darf.

Entwickelt wird Mittelerde: Schatten des Krieges erneut von Warner-Tochter Monolith Productions (FEAR-Reihe). Es handelt sich um ein direktes Sequel, dass die Geschichte von Talion und Celebrimbor weitererzählt. Mit an Bord wird natürlich auch wieder das hochgelobte, weil innovative, Nemesis-System sein. Trotz der gerade erst erfolgten Ankündigung erscheint Mittelerde: Schatten des Krieges bereits am 24. August 2017 für PC, PS4 (Pro) und Xbox One. Unterhalb könnt ihr euch nochmals den oben erwähnten CGI-Trailer ansehen. Alle weiteren News und Infos findet ihr wie gewohnt auf der bislang natürlich noch nicht sonderlich umfangreichen Themenseite zu Mittelerde: Schatten des Krieges.